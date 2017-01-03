Очередное ‘пьяное’ ДТП произошло в Ростове на Западном
На пересечении улиц Зорге и Еременко в Ростове иномарка врезалась в светофор. В салоне машины находились трое молодых людей, которые, по словам очевидцев, были в алкогольном опьянении. В том числе и водитель автомобиля. Сразу после столкновения он сбежал с места аварии. К счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, за первые три дня Нового года произошло уже несколько ДТП с участием пьяных водителей.
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