Очередное ‘пьяное’ ДТП произошло в Ростове на Западном

На пересечении улиц Зорге и Еременко в Ростове иномарка врезалась в светофор. В салоне машины находились трое молодых людей, которые, по словам очевидцев, были в алкогольном опьянении. В том числе и водитель автомобиля. Сразу после столкновения он сбежал с места аварии. К счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, за первые три дня Нового года произошло уже несколько ДТП с участием пьяных водителей.