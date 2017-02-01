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ПРОИСШЕСТВИЯ

Очередное разбойное нападение на таксиста произошло в Ростовской области

10:57 Среда, 01.02.2017

В одну из больниц Орловского района Ростовской области был доставлен таксист с ножевым ранением в шею. Выяснилось, что на него напали пассажиры. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 32-х и 38-ми лет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, во время поездки двое пассажиров такси напали на водителя, и один из них нанес ему ножевое ранение. Оставив мужчину на дороге, подозреваемые скрылись на его автомобиле.

Выяснилось, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: один — за кражу, другой — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный автомобиль «ВАЗ» вскоре вернут владельцу, сообщили в ведомстве.

Напомним, за последние несколько дней это уже второе нападение на таксиста в Ростовской области.

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