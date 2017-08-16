Очередной летний пожар: пламя едва не уничтожило донской хутор Павло-Очаково

За последний месяц-два новости о лесных и ландшафтных пожарах в Ростовской области поступают каждый день. Огонь уничтожает сухую траву и деревья по всему региону. Вспыхнуть пламя может и от брошенного окурка и даже от разбитого стекла. Что стало причиной ЧП в Азовском районе, будут выяснять дознаватели. Там огонь едва не уничтожил хутор Павло-Очаково.

Судя по кадрам любительской видеосъёмки, жители Павло-Очаково вовсе не преувеличивают, когда говорят, что в тот день их хутор стоял на краю гибели. Огонь, подгоняемый сильным ветром, поднимался стеной и распространялся с огромной скоростью. Тревогу забили около полудня. Пожар начался, по словам хуторян, в одном из дворов. Его хозяйка виновницей себя не считает.

Дачница настаивает, что сухая как порох трава вспыхнула где-то в конце огорода, где любой прохожий мог бросить окурок. Однако отношения с соседями, которые считают, что женщина сама что-то жгла на участке, судя по всему, остались испорченными.

Впрочем, когда начался пожар, было не до выяснения отношений. Тушили всем миром — старики, женщины, даже дети. Огонь перекидывался через дороги, охватывал один двор за другим.

«Минут, может 7 прошло, начала техника съезжаться. Глава прибежала, быстро всё организовали. Спасибо, людям, что выходной был, что много людей. И вот общими усилиями начали тушить», — говорит житель х. Павло-Очаково Михаил Моисеенко.

В машине главы сельского поселения всегда на всякий пожарный «тревожный комплект» — ранцевые огнетушители и так называемые «хлопуши» — достаточно эффективные средства. Благодаря им смогли продержаться до прибытия пожарных подразделений.

«Пожарная служба и МЧС Азовского района приехали, среагировали быстро. И работали здесь до последнего момента, пока мы не затушили», — говорит глава администрации Семибалковского сельского поселения Валентина Денисова.

Общими усилиями хутор удалось отстоять, огонь не подпустили к жилым домам. Выгорело несколько хозяйственных построек, огороды и сады в некоторых дворах. Пламя уничтожило растительность на территории вокруг населённого пункта. Если не брать в расчёт лёгкие ожоги, пострадавших среди тех, кто принимал участие в тушении пожара, нет.