Один человек и 14 лошадей погибли при пожаре на конезаводе имени Буденного

В поселке Верхнеянинском при пожаре на конезаводе имени Буденного погиб работник предприятия (конюх 1996 года рождения), также в огне сгорели 14 лошадей.

По данным пресс-службы донского управления МЧС, трагедия произошла рано утром 26 июля. Информация о ЧП на пульт дежурного поступила в 4 часа 16 минут. Огонь в охватил площадь в 200 квадратных метров. В 4 часа 40 минут возгорание локализовали, а в 4 часа 45 минут ликвидировали. От МЧС в тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.