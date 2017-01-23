Около двух тысяч пачек сигарет без маркировки обнаружили в Таганроге

Администрация Таганрога сообщает о том, что во время рейда по торговым точкам была обнаружена и изъята партия сигарет без маркировки. Всего около двух тысяч пачек. Специалисты изъяли сигареты 40 торговых марок на сумму, которая составила почти 100 тысяч рублей. Составлены административные протоколы.