Около двух тысяч пачек сигарет без маркировки обнаружили в Таганроге
Администрация Таганрога сообщает о том, что во время рейда по торговым точкам была обнаружена и изъята партия сигарет без маркировки. Всего около двух тысяч пачек. Специалисты изъяли сигареты 40 торговых марок на сумму, которая составила почти 100 тысяч рублей. Составлены административные протоколы.
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А то что цыгане на улице торгуют в открытую непонятными сигаретами все нормально