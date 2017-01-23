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ПРОИСШЕСТВИЯ

Около двух тысяч пачек сигарет без маркировки обнаружили в Таганроге

18:06 Понедельник, 23.01.2017

Администрация Таганрога сообщает о том, что во время рейда по торговым точкам была обнаружена и изъята партия сигарет без маркировки. Всего около двух тысяч пачек. Специалисты изъяли сигареты 40 торговых марок на сумму, которая составила почти 100 тысяч рублей. Составлены административные протоколы.

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Алексей 23.01.2017

А то что цыгане на улице торгуют в открытую непонятными сигаретами все нормально