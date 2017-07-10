Опасность спиннеров: серьезно пострадал 10-летний ребенок из Шахт



Игра со спиннером закончилась серьезной травмой глаза для 10-летнего шахтинца. Из-за отлетевшей игрушки мальчик получил тяжелые внутриглазные повреждения и теперь ему предстоит серьезная операция в Санкт-Петербурге по замене хрусталика.

Спиннеры ворвались на рынок со скоростью сопоставимой с собственным бешеным вращением. Дешёвые модификации продают на каждом углу, в сувенирных лавках появились целые отделы со спиннерами. Металлические, светящиеся, фигурные, даже музыкальные — фантазии разработчиков нет предела. Подшипник в центре и вращающиеся вокруг лопасти-лепестки — это принцип действия любого спиннера. Особую популярность завоевал у детей, подростков и офисных работников.

«За счёт того, что он вращается, идёт вибрация. Её чувствуешь и не хочешь выпускать. Как котёнка когда гладишь мурлыкающего, и не можешь руку отнять от него. Здесь то же самое, если в руку один раз взял спиннер, то всё. Класть его не хочется, хочется продолжать вертеть», — говорит менеджер Станислав Поздняков.

Спиннер позиционируют, как игрушку или мини-тренажёр, развивающий мелкую моторику и обладающий общеуспокаивающим эффектом. Однако, не всё так безобидно, как кажется на первый взгляд, предупреждают психологи.

«Вот такое однообразное мелькание через некоторое время приводит к перегрузке зрительного анализатора. В коре головного мозга происходит торможение. Торможение всей познавательной активности, волевых процессов. То есть получается не концентрация внимания, а его расфокусировка», — говоит психолог Елена Комова.

К тому же в интернете появилось много видеороликов трюков со спиннерами. Многие из них могут закончится травмой.

«Опасность представляет, безусловно. Это предмет тяжёлый, нестабильный. Который в любой момент может отлететь, травмировать человека. Повреждение кожных покровов, глаз — всё это возможно», — врач-травматолог Дмитрий Кубасов.

Впрочем, относить спиннер к разряду опасных для здоровья предметов, возможно, преждевременно. Пораниться можно и плюшевым мишкой. К тому же, маркетологи предрекают этому достаточно высокотехнологичному, но по сути всего лишь детскому волчку, весьма недолгую популярность.