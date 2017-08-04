Пасущиеся под Ростовом верблюды попали на видео
Пасущихся верблюдов обнаружили возле трассы под Ростовом. Видео с экзотическими животными разместили в сети очевидцы. На записи видно, как корабли пустыни мирно жуют траву недалеко от оживленной дороги.
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