Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пасущиеся под Ростовом верблюды попали на видео

13:05 Пятница, 04.08.2017

Пасущихся верблюдов обнаружили возле трассы под Ростовом. Видео с экзотическими животными разместили в сети очевидцы. На записи видно, как корабли пустыни мирно жуют траву недалеко от оживленной дороги.

Еще темы рубрики

04 августа 2017
Жителя Чертковского района подозревают в покушении на убийство
11-38
04 августа 2017
Пасущиеся под Ростовом верблюды попали на видео
04 августа 2017
В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша
04 августа 2017
На Дону задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий на 70 тысяч рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.