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ПРОИСШЕСТВИЯ

Почта России начала проверку из-за найденных вскрытых посылок

16:24 Воскресенье, 23.07.2017

Снимок123456Почта России в своем твиттер-аккаунте поддержки клиентов прокомментировала инцидент с найденными вскрытыми посылками: «Сотрудниками почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводится расследование по данному факту. Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций».

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