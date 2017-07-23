Почта России начала проверку из-за найденных вскрытых посылок

Почта России в своем твиттер-аккаунте поддержки клиентов прокомментировала инцидент с найденными вскрытыми посылками: «Сотрудниками почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводится расследование по данному факту. Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций».