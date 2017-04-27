«Почта России» опровергла причастность к незаконной перевозке этилового спирта

Сегодня, 27 апреля, управление Росалкогольрегулирования по ЮФО сообщило о задержании «КамАЗа» с логотипом, похожим на эмблему «Почты России», в котором незаконно перевозили более 10 тонн этилового спирта.

В «Почте России» официально заявили, что автомобиль и водитель не имеют никакого отношения к предприятию. При этом использование данного бренда в оформлении машины является незаконным, поэтому сейчас решается вопрос о подаче иска в суд. Добавим, по информации правоохранительных органов, задержанный автомобиль зарегистрирован на жителя Кабардино-Балкарской республики.