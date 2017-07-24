Почтовое преступление на Дону: виновным грозит пять лет тюрьмы

«Почта России» совместно с правоохранительными органами начала проверку по факту посылок не дошедших до адресата. Напомним, целую свалку вскрытых коробок и конвертов обнаружил на берегу Дона ростовский рыбак. Видео, которое он опубликовал в соцсетях, вызвало общественный резонанс.

Месяц назад Валерий сделал заказ в одном из зарубежных интернет-магазинов. Доставку выбрал платную, чтобы наверняка получить товар, но даже такие меры предосторожности не помогли. Согласно сайту «Почты России», посылка покинула сортировочный центр Ростова неделю назад.

«Мы подумали, что перепутали и куда-то в другое отделение доставили. Такое бывает. А на днях звонит мой друг Антон и спрашивает, не жду ли я посылку? Отвечаю: «Жду». Он говорит: «На рыбалке был и нашел гору вскрытых посылок», — рассказывает Валерий Воронин.

Раскрыл почтовое преступление Антон Куренков. В выходные он как обычно ходил на рыбалку. Особого улова не было, и молодой человек, имея привычку, как он сам говорит, «оставлять после себя место чище», стал убирать с берега мусор.

«Начал наводить здесь порядок. Взял два мешка и стал складывать мусор. Когда дошел до камышей, увидел гору упаковок от посылок», — вспоминает Антон Куренков.

По славам Антона, упаковка была грубо разодрана — видимо, злоумышленник в спешке рвал посылки руками, чтобы как можно скорее забрать всё ценное и скрыться.

«Почта России» уже начала проверку.

«Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Сотрудники, совершившие правонарушение будут уволены. В случае если их вина в совершении хищения будет доказана, то им грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы», — прокомментировал руководитель отдела по федеральным коммуникациям ФГУП «Почта России» Сергей Коляда.

Сотрудники почтовой компании уверяют, что в соответствии с законом ущерб будет возмещен всем, кто свою посылку так и не дождался.