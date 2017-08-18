Под Батайском на площади 300 кв. м. горели ж/д шпалы
Вечером 17 августа очевидцы стали сообщать о языках пламени, поднимающихся из-за высокого забора по адресу: Батайск, ул. Фермерская. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, на площади 300 кв. м. горели ж/д шпалы. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. С огнем полностью удалось справиться чуть больше, чем за час.
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