Вечером 17 августа очевидцы стали сообщать о языках пламени, поднимающихся из-за высокого забора по адресу: Батайск, ул. Фермерская. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, на площади 300 кв. м. горели ж/д шпалы. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. С огнем полностью удалось справиться чуть больше, чем за час.