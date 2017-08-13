Под Новочеркасском ландшафтный пожар подходит к окраинным домам. ВИДЕО
Ландшафтный пожар тушат сейчас под Новочеркасском. По словам очевидцев, огонь вдоль старой ростовской дороги подходит к окраинным домам. Как сообщили в ведомстве, что два расчета работают в балке, горят постройки на территории дома. Подробности происшествия уточняются.
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Первый пожарный расчет в балку прибыл в районе 16.00.19 минут стояли, смотрелисмотрели, начали тушить против ветра. Второй расчет прибыл только через 40 минут!!!. Когда уже горели постройки и подошел огонь к постройкам. Через два часа пожара огонь захаатил территорию в несколько гектаров, стоят пожарные расчеты, но такое ощущение, что они тольтко смотрят и ждут, когда огонь затихннт