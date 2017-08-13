

Ландшафтный пожар тушат сейчас под Новочеркасском. По словам очевидцев, огонь вдоль старой ростовской дороги подходит к окраинным домам. Как сообщили в ведомстве, что два расчета работают в балке, горят постройки на территории дома. Подробности происшествия уточняются.