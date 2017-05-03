Под Ростовом перевернулся Volkswagen с пассажирами
Сегодня, 3 мая, на 6 километре Южного подъезда к Ростову-на-Дону перевернулся Volkswagen с пассажирами. По предварительным данным, инцидент произошел после столкновения с автомобилем Volvo. В результате с травмами различной тяжести были госпитализированы три человека. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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