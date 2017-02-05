Под Ростовом при столкновении маршрутки и автобуса погиб человек
Сегодня стали известны подробности трагической аварии. На трассе под Ростовом-на-Дону при столкновении маршрутки и рейсового автобуса погиб человек. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта, выполняя маневр на разворот, врезался в микроавтобус, который следовал в Волгодонск. Один ее пассажиров был ранен, его госпитализировали в батайскую больницу, но спасти жизнь уже не удалось.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.