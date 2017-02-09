Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут на Дону

Полиция по Забайкальскому краю разыскивает Кузьменко Владимира Владимировича, 21.05.1962 года рождения. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Приметы: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, глаза светлые, может носить бороду или усы. Легко входит в доверие, коммуникабельный, активно жестикулирует.

Разыскиваемый может использовать поддельные документы.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, необходимо обратиться по телефонам в городе Чите Забайкальского края: 8 (914) 504-6666, 8 (3022) 23-57-29 или по телефону в городе Ростове-на-Дону: 8 (863) 249-23-36, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.