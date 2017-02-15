Подозреваемых в наркоторговле задержали в Ростовской области
Донские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков. Ими оказались жители Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России, молодые люди приезжали в донскую столицу и распространяли на территории Первомайского района запрещенные вещества через тайники-закладки. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, задержанные распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки. После перечисления покупателями денежных средств на указанные счета, подозреваемые через Интернет предоставляли им адреса и координаты мест хранения запрещенных веществ», — рассказала дежурный офицер отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Ростовской области Мария Залепилова.
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