Подозреваемый в убийстве полицейский полностью признал свою вину
Следователи ходатайствуют об аресте экс-полицейского, подозреваемого в убийстве. Как пояснили в ведомстве, во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры, и в результате они стали жить раздельно.
В день происшествия мужчина, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе «Ростов-Таганрог», дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелили в сторону потерпевших.
После того, как машина остановилась, он произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Впоследствии подозреваемый скрылся с места преступления, выбросив оружие.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.