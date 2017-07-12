Подозреваемый в убийстве полицейский полностью признал свою вину

Следователи ходатайствуют об аресте экс-полицейского, подозреваемого в убийстве. Как пояснили в ведомстве, во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры, и в результате они стали жить раздельно.

В день происшествия мужчина, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе «Ростов-Таганрог», дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелили в сторону потерпевших.

После того, как машина остановилась, он произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Впоследствии подозреваемый скрылся с места преступления, выбросив оружие.