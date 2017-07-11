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ПРОИСШЕСТВИЯ

Поиски ростовской группы туристов из Бурятии приостановлены до завтра

18:24 Вторник, 11.07.2017

Поиски ростовской группы туристов из Бурятии приостановлены до завтра. Сейчас из-за разницы во времени в Иркутской области ночь.

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