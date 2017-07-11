Поиски ростовской группы туристов из Бурятии приостановлены до завтра
Поиски ростовской группы туристов из Бурятии приостановлены до завтра. Сейчас из-за разницы во времени в Иркутской области ночь.
Поиски ростовской группы туристов из Бурятии приостановлены до завтра. Сейчас из-за разницы во времени в Иркутской области ночь.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.