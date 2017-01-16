Полицейские опровергли информацию о покушении на детей в Ростове-на-Дону
21:33 Понедельник, 16.01.20175
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области по телефону сообщила «Вестям. Дон» ГТРК «Дон-ТР» о том, что после проверки выяснилось, что информация о двух нападениях на детей этим вечером в Ростове-на-Дону оказалась вымышленной. Дети сами придумали эту историю. Напомню, несколько часов назад в южной столице объявили план перехват. Полицейские искали подозреваемого в нападении на двух детей в Советском районе. Сообщалось, что злоумышленник в темной куртке пытался зарезать 10-летнего мальчика. А через полчаса напал на девочку.
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Какой вымысел! Вы сами себя слышите! Ребенок находится в шоковом состоянии! Инциденты произошли в двух противоположных местах района! Вам бы лишь бы отписаться! Разница во времени небольшая! Вы бы лучше искали, а не отписки придумывали! Бред! Именно так и «работает» наша доблестная полиция! Сама сталкивалась неоднократно! На вызов не приехали! Система работы «звоните, когда убьют» или «убьют, мы вот тогда приедем» в действии… Позор!
Какой кошмар!!!
За такую шалость привлечь к уголовной ответственности детей и родителей!!!
Какая ерунда. Двое разных детей из разных школ одновременно придумали одно и тоже. Вранье
Теперь иди и бойся