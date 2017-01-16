Полицейские опровергли информацию о покушении на детей в Ростове-на-Дону

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области по телефону сообщила «Вестям. Дон» ГТРК «Дон-ТР» о том, что после проверки выяснилось, что информация о двух нападениях на детей этим вечером в Ростове-на-Дону оказалась вымышленной. Дети сами придумали эту историю. Напомню, несколько часов назад в южной столице объявили план перехват. Полицейские искали подозреваемого в нападении на двух детей в Советском районе. Сообщалось, что злоумышленник в темной куртке пытался зарезать 10-летнего мальчика. А через полчаса напал на девочку.