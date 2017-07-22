Полицейские разыскивают пропавшего в Ростове пенсионера

Донские полицейские разыскивают пропавшего в Ростове Виктора Гавриловича Заводова 1927 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы: рост 165-170 см, волосы седые, стрижка короткая.

Был одет: спортивные штаны, серая рубашка, жилет коричневого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (863) 249-43-20 либо 02 (с сотового — 102), а также 8 (938) 136-06-05.