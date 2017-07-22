Полицейские разыскивают пропавшего в Ростове пенсионера
Донские полицейские разыскивают пропавшего в Ростове Виктора Гавриловича Заводова 1927 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Приметы: рост 165-170 см, волосы седые, стрижка короткая.
Был одет: спортивные штаны, серая рубашка, жилет коричневого цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (863) 249-43-20 либо 02 (с сотового — 102), а также 8 (938) 136-06-05.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.