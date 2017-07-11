Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ

22:36 Вторник, 11.07.2017

Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов, а его непосредственных руководителей после проверки привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Об это рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

Ранее мы сообщали о том, что полицейский расстрелял автомобиль, в котором находились два человека. В результате погибла женщина и был ранен мужчина, который рассказал, что нападавший был бывшим мужем его дочери.

Еще темы рубрики

K7t17h9gFDo2
11 июля 2017
Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ
11 июля 2017
«Дон-ТР» теперь можно смотреть в цифровом качестве
11 июля 2017
28 миллионов рублей выделено на сокращение числа аварийных домов в Ростове
Screenshot_150
10 июля 2017
Природный заказник Горненский восстанавливает генофонд обитателей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.