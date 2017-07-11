Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов, а его непосредственных руководителей после проверки привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Об это рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

Ранее мы сообщали о том, что полицейский расстрелял автомобиль, в котором находились два человека. В результате погибла женщина и был ранен мужчина, который рассказал, что нападавший был бывшим мужем его дочери.