Полыхающую иномарку на Текучевском мосту в Ростове тушили две пожарные машины

На Текучевском мосту в Ростове сгорела иномарка. Дым клубами поднимался вверх, охватив всю полосу движения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.