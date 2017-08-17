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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полыхающую иномарку на Текучевском мосту в Ростове тушили две пожарные машины

21:06 Четверг, 17.08.2017

На Текучевском мосту в Ростове сгорела иномарка. Дым клубами поднимался вверх, охватив всю полосу движения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

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