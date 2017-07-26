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ПРОИСШЕСТВИЯ

Поножовщина на Баумана: 54-летнего ростовчанина подозревают в убийстве

11:17 Среда, 26.07.2017

В отношении 54-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве. По данным донского управления Следственного комитета, ночью 24 июля в продуктовом магазине на улице Баумана двое мужчин начали ссориться. Один из них схватил с прилавка нож и несколько ударил другого в грудь и предплечье. От полученных травм пострадавший скончался в БСМП-2.

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