Поножовщина на Баумана: 54-летнего ростовчанина подозревают в убийстве
В отношении 54-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве. По данным донского управления Следственного комитета, ночью 24 июля в продуктовом магазине на улице Баумана двое мужчин начали ссориться. Один из них схватил с прилавка нож и несколько ударил другого в грудь и предплечье. От полученных травм пострадавший скончался в БСМП-2.
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