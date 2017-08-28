Пострадавших от пожара в центре Ростова переселили в гостиницы. Всего пункты временного размещения покинул 121 человек, в том числе 23 ребенка.

Этим утром одну из гостиниц, где живут погорельцы, посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Решения будут приниматься по каждой семье, по каждому человеку. Сейчас мы решаем задачу, чтобы максимально быстро выплатить компенсации материального ущерба из муниципального и областного бюджетов», — заявил глава региона.

По данным на 28 августа, единовременную выплату из городского бюджета (20 тысяч рублей) получило 608 пострадавших, а из областного (30 тысяч рублей) — 411 человек, сообщает пресс-служба донского правительства.

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