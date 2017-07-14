Повреждение моста на Малиновского сталопровоцировало крупный затор
На Малиновского со стороны въезда в Ростов-на-Дону с раннего утра машины стоят в пробке. Причина сложной дорожной ситуации, по словам очевидцев, в том, что вновь обрушился мост. На стыке образовалась сквозная яма.
Провал мешает проезду автомобилей в сторону Западного. Сейчас затор растянулся от кольца на Таганрогской. Скорость движения на участке — не более семи километров в час. Напомним, подобная ситуация уже происходила в феврале и апреле этого года. Правда, тогда обрушение было в другой части путепровода.
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