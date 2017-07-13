Пожар в автосервисе на Черевичкина потушен, сгорело 10 машин

Крупный пожар в Ростове на Черевичкина, 106/2 полностью потушен, сообщают в пресс-службе донского управления МЧС.

Напомним, утром 13 июля возгорание произошло в местном автосервисе. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. В тушении было задействовано 52 человека и 13 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать спустя полтора часа после вызова пожарных.

По словам владельца территории, огонь потушили бы быстрее, но не работал ближайший гидрант. Почему оборудование вышло из строя, будут выяснять сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал, однако, сгорело 10 машин.

«Сегодня у нас произошел пожар по рангу вызова №2. Вызов поступил на номер «01″ в 7 часов 50 минут. Через четыре минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара и на решающем направлении приступили к тушению. Пока о причинах говорить рано, проведем дознание и опрос очевидцев. Исследовательская пожарная лаборатория определит очаг пожара», — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по

Ростовской области (по государственной противопожарной службе) Станислав Гладченко.