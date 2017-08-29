Пожар в Ростове: как это было

Крупнейший за последнее время пожар в Ростове-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа в районе Театральной площади. Справится с огнем удалось только через сутки. Один человек погиб, 58 обратились в больницу, 9 госпитализировано. Повреждено 89 квартир, уничтожено 118 жилых домов. За помощью обратилось 692 человека.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

