Пожар в Сальском лесничестве полностью потушили поздно вечером

Лесной пожар в Сальском районе, который начался еще утром 7 августа, удалось полностью ликвидировать лишь к 22 часам 30 минутам. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. Возгорание в лесничестве зафиксировали в 11 утра, огонь быстро распространялся по лесной подстилке, пламенем было охвачено 12 га. На момент локализации горело уже более 16 га леса. Специалистам ужалось не допустить дальнейшего распространения пожара.

В департаменте лесного хозяйства по ЮФО напоминают: если вы обнаружили лесной пожар или задымление, необходимо срочно сообщать об этом по телефону прямой линии: 8 800 100 94 00. Каждая минута может спасти десятки га зеленых легких Ростовской области.