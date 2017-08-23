Пожар в центре Ростова: хроника событий
12:50 — поступило сообщение о возгорании в центре Ростова. Загорелся частный дом на ул. Нижнегородской
13:50 — стало известно о решении подключить к тушению пожара вертолет
14:00 — появляется все больше видео с места ЧП
14:47 — очевидцы сообщают о непонятных хлопках в эпицентре пожара
15:20 — в районе пожара отключена подача газа и электроэнергии
15:57 — с места ЧП эвакуировано более 300 человек
16:49 — появилась первая информация о пострадавших
16:54 — на тушение огня направлены самолеты МЧС России
16:59 — открыта горячая линия для погорельцев
17:00 — в Ростове из-за пожара введен режим ЧС
17:04 — губернатор Ростовской области заявил о компенсации погорельцам
17:34 — По факту крупного пожара в центре Ростова прокуратура области проводит проверку
17:53 — Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал верующих помочь пострадавшим при пожаре в Ростове
18:00 — Площадь пожара в центре Ростова достигла 10 тыс. кв.м.
18:15 — ГУ МВД: справки об утере паспортов погорельцам Ростова выдадут в оперативном порядке
19:00 — огонь локализован
19:55 — Пожар в центре Ростова: куда обращаться погорельцам
20:00 — И. Одер: пожар в центре Ростова будем тушить и ночью
20:11 — В.Голубев: следствие тщательно рассматривает версию поджога
21:20 — ГИБДД: погорельцы Ростова смогут восстановить водительские права без очереди
21:23 — Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет. ВИДЕО
21:30 — в БСМП-2 находятся 36 пострадавших в результате пожара
23:12 — Полицейские возбудили уголовное дело по факту пожара в центральном районе Ростова.
23:30 — Добавлено видео экстренного заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС в Ростове.
23:59 — В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
22 августа
7:30 — #помогиРостов Жители Дона собирают помощь для погорельцев
8:20 — Крупный пожар в Ростове: открытого огня больше нет
9:17 — Уголовное дело по факту крупного пожара в центре Ростова контролирует прокуратура
9:36 — Последствия пожара в Ростове: за помощью к медикам обратилось почти 60 человек
9:46 — В.Синьков: основная версия пожара — занесение постороннего источника зажигания
10:00 — #ПомогиРостов: что нужно погорельцам в первую очередь и куда это нести
10:21 — 50 тысяч рублей единовременной помощи получат пострадавшие при пожаре в Ростове
10:35 — Восстановить документы пострадавшие при пожаре могут на Станиславского, 302
10:41 — Открыт фонд для сбора средств пострадавшим при пожаре в донской столице
11:02 — В Ростове в зоне пожара на карантин закрыли два детских сада
12:00 — Улицы в районе пожара все еще остаются без газа и электричества
12:05 — В ростовские многоэтажки, примыкающие к зоне ЧС, возвращаются жители
12:00 — ЮРЦ МЧС: при разборе завалов после пожара в Ростове нашли тело погибшего
12:15 — Потерявшие жилье при пожаре в Ростове получат 100 тысяч рублей
12:25 — СК России проконтролирует проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Ростове
13:00 — Зарегистрировано уже 564 пострадавших
13:21 — Пожар в центре Ростова полностью ликвидирован
15:00 — Пострадавшим от пожара начали выдавать гуманитарную помощь
17:00 — Голубев обратился к властям Ростова-на-Дону с предложением не застраивать сгоревшую территорию
18:10 — Виталий Кушнарёв рассказал о мерах, принимаемых городской властью по оказанию помощи пострадавшим во время пожара в прямом эфире телеканала «Россия 24.Дон»
18:45 — Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет
18:48 — А. Ищенко: на решение жилищного вопроса пострадавших от пожара нужно не менее 2-х месяцев
19:19 — Дома, расположенные в районе пожара, начнут подключать к системе газоснабжения
21:26 — Сутки после пожара. Новая информация, итоги, помощь. Пресс-конференция Виталия Кушнарева
23 августа
07:18 — в Ростов вылетел глава МЧС России Владимир Пучков
07:23 — сегодня начинаются первые выплаты погорельцам
9:54 Глава МЧС России навестил в больнице пострадавших при пожаре в Ростове
10:00 — Дома ростовчан в районе пожара подключают системе газоснабжения
10:40 — Владимир Пучков посетил пункт временного размещения пострадавших при пожаре
13:00 — Ростовской области планируют выделить 524 млн.рублей на жилищные сертификаты для погорельцев
13:05 — Возбуждено уголовное дело по факту пожара и гибели мужчины в центре Ростова
13:39 — Глава МЧС России Владимир Пучков провел в Ростове заседание рабочей группы по оказанию помощи пострадавшим при пожаре
13:40 — Глава МЧС России поручил донским властям подготовить проект рекультивации зоны пожара
13:41 — В Ростове погорельцев переселят из ПВРов в течение трёх дней
16:24 — Владимир Пучков наградил участников ликвидации пожаров в Ростовской области
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Почему в хронике не указано:
-время звонка в пожарную часть, соответственно время реакции пожарных
- что была отключено центральное водоснобжение