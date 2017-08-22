Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет. ВИДЕО
Крупнейший за последние десятилетие. В центре Ростова сегодня произошел серьезный пожар. Выгорело несколько кварталов. Видео с место событий.
Крупнейший за последние десятилетие. В центре Ростова сегодня произошел серьезный пожар. Выгорело несколько кварталов. Видео с место событий.
Комментарии
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В пожарном заключении написано, что произошло короткое замыкание электропроводки. Но пожар такой силы короткое замыкание не вызовет. удушливый дым и такое сильное распространение вызвано в первую очередь утеплителем этих домов. В общем искры с проводки передались на минвату. А был ли это поджог — это вопрос.