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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет. ВИДЕО

21:57 Понедельник, 21.08.2017

Крупнейший за последние десятилетие. В центре Ростова сегодня произошел серьезный пожар. Выгорело несколько кварталов. Видео с место событий.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Павел Ильин 22.08.2017

В пожарном заключении написано, что произошло короткое замыкание электропроводки. Но пожар такой силы короткое замыкание не вызовет. удушливый дым и такое сильное распространение вызвано в первую очередь утеплителем этих домов. В общем искры с проводки передались на минвату. А был ли это поджог — это вопрос.