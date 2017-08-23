Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет
Пожар в центре Ростова стал крупнейшим в новейшей истории города. По официальной информации, огонь уничтожил 123 строения и большая часть — это жилые дома, в том числе многоквартирные. Тушили этот пожар ровно сутки.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Как все быстро забыли про пожар на Богатяновском((( А там люди пострадали не меньше. И тоже версия поджога…