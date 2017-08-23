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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в центре Ростова: обзорный сюжет

18:45 Вторник, 22.08.2017

Пожар в центре Ростова стал крупнейшим в новейшей истории города. По официальной информации, огонь уничтожил 123 строения и большая часть — это жилые дома, в том числе многоквартирные. Тушили этот пожар ровно сутки.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Алексей 23.08.2017

Как все быстро забыли про пожар на Богатяновском((( А там люди пострадали не меньше. И тоже версия поджога…