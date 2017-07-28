Пожар в Волгодонском районе: в гараже дотла сгорела «десятка»
В хуторе Потапов Волгодонского района дотла сгорел автомобиль ВАЗ 2110. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС России по Ростовской области. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщили в ведомстве.
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