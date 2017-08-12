Пожару на Богатяновском спуске присвоена третья категория сложности ВИДЕО
Пожар на Богатяновском спуске в Ростове полыхает на площади 1200 кв.м. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 17 часов 23 минуты. По уточненным данным пресс-службы регионального МЧС, горит неэксплуатируемое здание по адресу: Богатяновский спуск, 3а. Пожару присвоен ранг № 3. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в жилом доме. Подробности выясняются.
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