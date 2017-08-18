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Природный пожар в Усть-Донецком районе: бушующее пламя тушат почти 300 человек

10:29 Пятница, 18.08.20172

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Вечером 17 августа на пульт дежурного ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Усть-Донецком районе. Горела сухая растительность недалеко от ст. Усть-Быстрянская.

Пожар до сих пор тушат. На 9 утра 18 августа ситуация оставалась сложной: сильный порывистый ветер переменного направления постоянно раздувает пламя, по информации МЧС огонь перешел на лесной массив.

Пламя тушат 95 ед. техники и 296 человек от РСЧС, в том числе от МЧС — 24 ед. техники и 106 человек личного состава. Кроме того задействован вертолет МЧС России.

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Елена 18.08.2017

Вполне объяснимо. Оставили две старых пожарных машины на район и хотят порядка. Потрясающе. Благо на тушение этого пожара привлекли кого то стороны.

Артём 18.08.2017

Понимаю Ваше негодование урезанием всех возможных бюджетов, но пожар возникает не от наличия или отсутствия пожарных расчетов, а от людей бросающих не потушенные костры и окурки. А так же от зарослей сухой растительности в степи и лесополосах т.е. от не ухоженности земель…