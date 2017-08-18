Природный пожар в Усть-Донецком районе: бушующее пламя тушат почти 300 человек
10:29 Пятница, 18.08.20172
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Вечером 17 августа на пульт дежурного ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Усть-Донецком районе. Горела сухая растительность недалеко от ст. Усть-Быстрянская.
Пожар до сих пор тушат. На 9 утра 18 августа ситуация оставалась сложной: сильный порывистый ветер переменного направления постоянно раздувает пламя, по информации МЧС огонь перешел на лесной массив.
Пламя тушат 95 ед. техники и 296 человек от РСЧС, в том числе от МЧС — 24 ед. техники и 106 человек личного состава. Кроме того задействован вертолет МЧС России.
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Вполне объяснимо. Оставили две старых пожарных машины на район и хотят порядка. Потрясающе. Благо на тушение этого пожара привлекли кого то стороны.
Понимаю Ваше негодование урезанием всех возможных бюджетов, но пожар возникает не от наличия или отсутствия пожарных расчетов, а от людей бросающих не потушенные костры и окурки. А так же от зарослей сухой растительности в степи и лесополосах т.е. от не ухоженности земель…