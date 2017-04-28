Прокуратура: «11 сотрудников РЮИ МВД скрыли свои доходы»
После прокурорской проверки несколько работников РЮИ МВД привлекли к дисциплинарной ответственности. Специалисты просматривали, предоставленные сведения о доходах и имуществе. В результате выяснилось, что 11 сотрудников института постарались скрыть эту информацию. Как сообщили в ведомстве, начальнику учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого один человек уволен, 10 — привлечены к дисциплинарной ответственности.
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