Прокуратура: «11 сотрудников РЮИ МВД скрыли свои доходы»

После прокурорской проверки несколько работников РЮИ МВД привлекли к дисциплинарной ответственности. Специалисты просматривали, предоставленные сведения о доходах и имуществе. В результате выяснилось, что 11 сотрудников института постарались скрыть эту информацию. Как сообщили в ведомстве, начальнику учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого один человек уволен, 10 — привлечены к дисциплинарной ответственности.