Прокуратура закрыла две незаконные автостоянки в Ростове

В результате прокурорской проверки прекращена работа двух незаконных автостоянок Ростова-на-Дону вблизи жилых домов на улице Думенко.

Так сотрудники ведомства установили, что право пользования участками законно никому не предоставлялось. При этом ранее на основании решения суда уже производился демонтаж строений на данных территориях.

Но ограждения и помещения нарушители снова восстановили, и автостоянки продолжали работать. Прокуратура известила об этом полицию, и в настоящее время объекты снова демонтированы.