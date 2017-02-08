Пропавшая азовчанка найдена мертвой у автодороги ‘Азов-Староминская’
29-летняя жительница Азова, пропавшая в январе этого года, найдена мертвой в лесопосадке около автодороги «Азов-Староминская». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
«Все ценные вещи, документы, деньги находились при ней. При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, девушка погибла из-за переохлаждения организма. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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