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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропавшая азовчанка найдена мертвой у автодороги ‘Азов-Староминская’

12:12 Среда, 08.02.2017

29-летняя жительница Азова, пропавшая в январе этого года, найдена мертвой в лесопосадке около автодороги «Азов-Староминская». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
«Все ценные вещи, документы, деньги находились при ней. При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, девушка погибла из-за переохлаждения организма. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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