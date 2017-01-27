Пятеро жителей Волгодонска предстанут перед судом за мошенничество с квартирой

Следователи по расследованию особо важных дел завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, пятеро жителей города, действуя по предварительному сговору, завладели квартирой умершего волгодончанина.

«Обвиняемые, обладая информацией о том, что в марте 2015 года в г. Волгодонске, по месту жительства, скончался 47-летний мужчина, которому на праве собственности принадлежала квартира общей площадью 35,6 кв.м., вступили в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанную квартиру и ее последующую перепродажу», — поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Обвиняемые завладели документами умершего, подделали и подписали от его имени договор купли-продажи квартиры. Жилье было продано третьим лицам. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали обвиняемых. Трое обвиняемых были заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.