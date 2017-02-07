Рейс ‘Ростов-Москва’ задержали из-за пьяного пассажира

Рейс из Ростова-на-Дону в Москву задержали из-за пьяного пассажира и инспектора авиационной безопасности ростовского аэропорта. Об инциденте сегодня сообщил ряд СМИ. Сильно пьяный мужчина пытался пройти на посадку, но самостоятельно ему этого сделать не удалось. Тогда инспектор авиационной безопасности аэропорта, знакомый пассажира, попытался ему помочь и посадить в салон самолета. Капитан воздушного судна не пропустил обоих на борт. В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили информацию о задержке рейса из-за пьяного пассажира.

Инспектору службы аэропорта Ростова-на-Дону грозит строгий выговор. По факту нарушения служебного устава сотрудником донской аэропорт проводит внутреннюю проверку.