Роспотребнадзор забраковал 73 тонны мяса и мясопродуктов

89 партий мяса и мясопродуктов объемом в 73 541 килограмм забраковал на Дону Роспотребнадзор. По данным ведомства, специалисты выявили нарушения во время проверок предприятий и рынков. Наложено 45 штрафов на сумму в 250 500 рублей, три дела направили в суд.