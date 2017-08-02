Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Роспотребнадзор забраковал 73 тонны мяса и мясопродуктов

14:44 Среда, 02.08.2017

89 партий мяса и мясопродуктов объемом в 73 541 килограмм забраковал на Дону Роспотребнадзор. По данным ведомства, специалисты выявили нарушения во время проверок предприятий и рынков. Наложено 45 штрафов на сумму в 250 500 рублей, три дела направили в суд.

Еще темы рубрики

02 августа 2017
Смог от горящей свалки в Волгодонском районе распространился на десятки километров
02 августа 2017
Роспотребнадзор забраковал 73 тонны мяса и мясопродуктов
02 августа 2017
Работника донской фирмы подозревают в краже пяти миллионов рублей
02 августа 2017
Испания выдаст США программиста Станислава Лисова

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.