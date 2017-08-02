Роспотребнадзор забраковал 73 тонны мяса и мясопродуктов
89 партий мяса и мясопродуктов объемом в 73 541 килограмм забраковал на Дону Роспотребнадзор. По данным ведомства, специалисты выявили нарушения во время проверок предприятий и рынков. Наложено 45 штрафов на сумму в 250 500 рублей, три дела направили в суд.
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