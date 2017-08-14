Россельхознадзор: на Дону активно растет амброзия

Региональный Россельхознадзор отметил активный рост амброзии в Ростовской области. Это связывают с благоприятными для этой культуры погодными условиями. Опасный сорняк не только иссушает почву, но и вызывает сильные аллергические реакции в период цветения. Россельхознадзор напоминает, что обязанности по уничтожению амброзии лежат на собственниках и пользователях земельных участков. Добавим, по словам специалистов, для эффективной борьбы с опасным сорняком его необходимо вырывать с корнем.