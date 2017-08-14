Россельхознадзор: на Дону активно растет амброзия
Региональный Россельхознадзор отметил активный рост амброзии в Ростовской области. Это связывают с благоприятными для этой культуры погодными условиями. Опасный сорняк не только иссушает почву, но и вызывает сильные аллергические реакции в период цветения. Россельхознадзор напоминает, что обязанности по уничтожению амброзии лежат на собственниках и пользователях земельных участков. Добавим, по словам специалистов, для эффективной борьбы с опасным сорняком его необходимо вырывать с корнем.
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Будьте добры , подскажите пожалуйста ( телефон , Почта ) куда я могу обратиться , чтобы скосили амброзию наротив дома ( пустырь ), пересечение красноармейская /Журавлева, невыносимо аллергикам , помогите пожалуйста