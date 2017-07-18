Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике»

11:13 Вторник, 18.07.2017

Screenshot_169

Региональный Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике», она находится в Каменском районе Ростовской области. По данным ведомства, на предприятии не проводится необходимая дезинфекция транспорта, отсутствуют въездной дезбарьер и ограждения. ОАО «Волченская птицефабрика» привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Еще темы рубрики

Screenshot_169
18 июля 2017
Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике»
Screenshot_168
18 июля 2017
В Константиновске при пожаре на летней кухне погиб человек
18 июля 2017
В центре Ростова и на Западном отключат воду
17 июля 2017
В Ростове из окна многоэтажки выпал и насмерть разбился маленький ребенок

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.