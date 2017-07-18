Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике»
Региональный Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике», она находится в Каменском районе Ростовской области. По данным ведомства, на предприятии не проводится необходимая дезинфекция транспорта, отсутствуют въездной дезбарьер и ограждения. ОАО «Волченская птицефабрика» привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.