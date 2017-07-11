Ростов вновь может остаться без трамваев и троллейбусов

Долг Ростовской транспортной компании за потреблённую электроэнергию превысил 29 миллионов рублей, при этом период задолженности составляет более 5 месяцев. И завтра, 11 июля, донская столица может остаться без трамваев и троллейбусов. Как сообщают в «ТНС энерго», возобновить подачу электроэнергии для Ростовской транспортной компании можно будет только после выплаты всех денег.

Ситуация возникла не в первый раз. Аналогичную угрозу в «ТНС энерго» высказывали в январе, когда долг составлял ещё 22 млн рублей. Тогда властям города удалось договориться о постепенном погашении задолженности.