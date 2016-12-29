Ростовчанин привлечен к ответственности за экстремизм в Интернете
В отношении 33-летнего ростовчанина за экстремизм в сети Интернет возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы с текстом, аудио и видеозаписями, возбуждающие национальную, религиозную и социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по политическим, этническим, социальным и иным признакам. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.
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