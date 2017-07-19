Ростовчанин прятал наркотике в отпаривателе

Донские полицейские задержали 49-летнего мужчину с крупной партией синтетических наркотиков. У подозреваемого изъяли коробку с отпаривателем, в котором было спрятано 3 полиэтиленовых свертка с бежевым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Полицейские установили, что задержанный планировал сбывать запрещенное вещество с помощью закладок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.