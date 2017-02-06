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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовчанин разрезал чужую ‘Ауди’ и сдал на металлолом

12:58 Понедельник, 06.02.2017

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону по подозрению в мошенничестве задержан 37-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба донского управления МВД, пострадавшая оставила мужчине свой автомобиль марки «Ауди» на ремонт.

Однако злоумышленник не вернул транспортное средство в назначенный день и перестал выходить на связь. Он разрезал автомобиль, стоимостью около 450 тысяч рублей, напополам и сдал его в металлоприемный пункт. Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, за нарушение закона ему грозит до шести лет тюрьмы.

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