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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовчанин совершил нападение на букмекерскую контору

12:13 Среда, 08.02.2017

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону было свершено нападение на букмекерскую контору. Как сообщили в пресс-службе донской полиции, правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника, им оказался 29-летний местный житель. В ходе расследования было установлено, что мужчина ворвался в коммерческую организацию и, угрожая её сотруднице, похитил 20 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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