Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовчанина подозревают в краже ювелирных изделий на 80 тысяч рублей

14:34 Понедельник, 17.07.2017

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, сначала в полицию с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры похитили ювелирные изделия на сумму, которая составила более 80 тысяч рублей.

Правоохранители достаточно быстро установили местонахождение и личность подозреваемого, им оказался 46-летний ростовчанин. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина, повредил дверные замки, проник в квартиру, собрал украшения и скрылся. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

Еще темы рубрики

17 июля 2017
Ростовчанина подозревают в краже ювелирных изделий на 80 тысяч рублей
17 июля 2017
В Ростове на улице Возрождения затопило машины
17 июля 2017
На Дону разыскивают без вести пропавшего ростовчанина
111 05
17 июля 2017
Кошмар на ростовской улице вязов: насекомые с Дальнего Востока уничтожают деревья

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.