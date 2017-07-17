Ростовчанина подозревают в краже ювелирных изделий на 80 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, сначала в полицию с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры похитили ювелирные изделия на сумму, которая составила более 80 тысяч рублей.
Правоохранители достаточно быстро установили местонахождение и личность подозреваемого, им оказался 46-летний ростовчанин. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина, повредил дверные замки, проник в квартиру, собрал украшения и скрылся. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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