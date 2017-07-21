Ростовчанина подозревают в мошенничестве на миллион рублей

Правоохранители задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Как рассказали в областном управлении МВД, 48-летний житель донской столицы предложил женщине помощь в виде юридических услуг. За свою работу он попросил 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако, получив сумму, перестал выходить на связь. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.