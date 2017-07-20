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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовчанина подозревают в торговле наркотиками

14:37 Четверг, 20.07.2017


Жителя Ростова-на-Дону подозревают в торговле запрещенными веществами. По данным пресс-службы донского управления МВД, 30-летний мужчина собирался продать около двух килограммов синтетического наркотика.

Злоумышленника поймали, когда он пытался реализовать часть товара. При себе у него обнаружили более 19 граммов вещества. Основную часть партии он хранил дома. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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